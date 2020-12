Grande Fratello Vip, "per fortuna non sono la Gregoraci". Gelo siderale al tavolo, Pretelli reagisce così

20 dicembre 2020 a

"Per fortuna non sono Elisabetta Gregoraci". Gelo siderale al tavolo del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Entrata nella casa venerdì sera, Cecilia Capriotti ha subito colpito duro la ex moglie di Flavio Briatore, con una battuta pronunciata peraltro di fronte a un imbarazzatissimo Pierpaolo Pretelli.



"Ma con quei bracciali pensi di essere Elisabetta? No, perché non sei lei", aveva ironizzato Stefania Orlando, sobillata da Signorini, accogliendo la Capriotti. "Io le volevo rispondere ‘ma per fortuna che non sono Elisabetta’ - ha rivelato a tavola Cecilia -. Cioè, non è che mi ha detto ‘non sei mica Sophia Loren’. Con tanto di rispetto, ma dai. Alfonso è proprio tremendo, me l’a combinata subito appena sono entrata”. E Pierpaolo ascolta in silenzio, mettendosi le mani sul volto.

