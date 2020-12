Uomini e Donne, Gemma Galgani "ha l'amante". Natale piccante, la prova in studio: si scatena il caos

30 dicembre 2020 a

a

a

Gemma Galgani e il suo cavaliere Maurizio Guerci non si sono visti a Natale. Come riportato dalle anticipazioni de Il vicolo delle news, la dama, una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, ha rivelato di non aver avuto alcun contatto con l’uomo né il 24 né il 25 dicembre. Mentre a Santo Stefano il cavaliere ha tenuto il telefono spento per ore, mostrandosi reperibile solo il 27 dicembre. Una chiusura che ha insospettito non poco la Galgani. Immancabile l’intervento di Tina Cipollari, che ha esclamato: “C’ha l’amante”. Secondo l’opinionista, è questo il motivo per cui Maurizio non si sarebbe fatto vivo per diversi giorni. Un’accusa che Guerci ha respinto fortemente. L’opinionista però non ha mollato la presa e ha esortato il cavaliere a trascorrere il Capodanno con Gemma. Ma il cavaliere ha fatto sapere che ci penserà su.

Corna in diretta al Grande Fratello. Zelletta umiliato dalla fidanzata, "con chi l'ha tradito". Nome vip e clamoroso: ma davvero?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.