Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e un dubbio pesante: "Non so come si comporta"

"Non so come si sta comportando". Pier Paolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci non sono più al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Da quando la bella calabrese è uscita dalla casa, l'ex velino di Striscia la notizia si è avvicinato a Giulia Salemi ma la sua mente corre ancora alla ex di Flavio Briatore. "Lei non so come si sta comportando da fuori. Magari fa dei post delle storie", si è confidato lui con Andrea Zelletta. Interviene la stessa Salemi: "No, non mi sembra il tipo, onesta". "Io sono sereno e tranquillo - ha ribattuto Petrelli -. Man mano che passa il tempo vedi che è tutto naturale. Visto da fuori posso anche ammettere una percezione così come un deja-vu". "Tu che sei entrato come persona single e hai avuto un interesse per una persona che non è stato contraccambiato - gli fa da sponda Zelletta -. Tu rimani qui dentro e ci sono delle persone che ti fanno stare bene. Siamo da quattro mesi qua. Nella vita reale succede".

