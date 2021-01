Al Bano Carrisi, prima delusione del 2021. "Finita", la bruttissima (e inattesa) notizia in famiglia

01 gennaio 2021 a

È finita la storia d’amore tra il figlio di Al Bano, Yari Carrisi, e Thea Crudi. Lei, che nella vita fa l’insegnante di yoga, lo ha annunciato al settimanale Diva e Donna. La relazione tra i due aveva fatto sognare molti, ma ora la coppia ha deciso di mettere un punto e separarsi. Tuttavia non sono ancora chiare le motivazioni. Lei, comunque, ha parlato alla rivista con serenità, dicendo di essere grata per aver vissuto una bella esperienza come quella. E ha spiegato di essere rimasta in buoni rapporti con il figlio di Al Bano. “Io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo”, ha detto. La donna ha speso delle belle parole anche per gli ex suoceri: ha rivelato che Al Bano è sempre stato generoso e gentile con lei e che Romina Power l’ha subito accolta con calore, come si fa con un’amica. Tra l’altro, gli stessi Al Bano e Romina si erano mostrati entusiasti della storia del figlio. Il cantante di Cellino San Marco aveva dichiarato: “A mio figlio Yari e alla sua fidanzata Thea auguro l’amore che abbiamo avuto io e Romina, ma con un finale diverso. Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, senza drammi”. Purtroppo, però, è andata diversamente.

