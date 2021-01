Melissa Satta, la "pallonata" di Boateng? La voce sulla "tenera amicizia": bomba-gossip (sul Milan)

07 gennaio 2021 a

Tra Zoe Cristofoli e Kevin-Prince Boateng sarebbe nata una bella e tenera amicizia. Boateng viene dalla fine della sua storia con Melissa Satta e in questi mesi alla giovane influencer veronese, ex di Fabrizio Corona. A unire il calciatore del Monza e Zoe la passione per i tatuaggi. Ma lei è perà la fidanzata ufficiale del difensore del Milan, Theo Hernandez. Secondo il settimanale Oggi Kevin-Prince Boateng "ha costruito in questi mesi una bella e tenera amicizia con Zoe Cristofoli".

Nel frattempo Melissa Satta,su Instagram, ha confessato di non stare bene, di soffrire ma di voler stare da sola. Di certo Zoe Cristofoli non passa inosservata. Già la scorsa estate sul tappeto rosso del festival del cinema di Venezia aveva conquistato i flash dei tanti paparazzi, alla prima di un film del concorso cinematografico. La ragazza piace e molto, e questa nuova amicizia con Boateng fa discutere molto. Nessuno osa dire di più, tantomeno Theo Hernandez fidanzato ufficiale della bella Zoe.

