Diletta Leotta, ma quale Can Yaman? "Con chi ha passato la notte di Capodanno", un nome esplosivo

Si aggiungono indiscrezioni sulla nuova fiamma di Diletta Leotta. Dopo il tanto discusso flirt con Can Yaman, a chiarire quanto starebbe accadendo nella vita della

conduttrice di Dazn ci pensa Oggi. Il settimanale parla di un altro uomo nella vita della bella Leotta. Si tratta di niente di meno di Zlatan Ibrahimovic. I due - è la rivelazione di Oggi - avrebbero passato insieme la notte del 31 dicembre, quella di Capodanno. Il campione del Milan sarebbe rimasto nella casa della conduttrice: "Hanno passato insieme tutta la serata - si legge nel settimanale che riporta le parole di una fonte attendibile - dalle 21.20 fino a mezzanotte meno un quarto. Poi le luci si sono spente per non riaccendersi più". Un vero e proprio scoop.

