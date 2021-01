Uomini e donne, "capito i suoi problemi familiari?". Roberta Di Padua umiliata da Michele: spunta la fidanzata, De Filippi di sasso

25 gennaio 2021 a

a

a

Altro che "problemi familiari". Michele Dentice ha lasciato Uomini e donne "perché fuori ha la fidanzata". È Roberta Di Padua a incastrare il suo corteggiatore, lasciando di stucco anche Maria De Filippi. Qualche giorno fa il cavaliere aveva detto in lacrime di dover lasciare il dating show di Canale 5 per non meglio precisati guai privati, ma è la dama a svelare ora la verità.

"Aveva la fidanzata fuori che lo aspettava". E l'opinionista Gianni Sperti fa 2+2, ricordando come Michele fosse a volte evasivo e assente e rifiutasse anche le videochiamate. "Quindi non erano gli allenamenti?", chiede sconcertata la De Filippi. Secondo Roberta, l'addio del personal trainer alla trasmissione è stato solo un modo per ripulirsi l'immagine. "Il rispetto l’aveva portato per la sua fidanzata, non per me - sibila velenosa la Di Padua - ma la verità esce sempre, come dite voi".

