Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini massacra Milly Carlucci: "Cosa volete che mi faccia? Contro il nulla..."

I numeri parlano chiaro. Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, in onda da oltre un anno sommando anche la scorsa edizione in pieno lockdown, ha sfondato ogni record. Lo share si attesa ad ogni puntata intorno al 20%: un dato altissimo considerando che l’edizione in corso - che finirà il 1 marzo - è in onda da quasi sei mesi. Intanto, venerdì contro il GfVip Rai 1 schiererà MIlly Carlucci con il Cantante mascherato. “Che volete che mi faccia una Milly Carlucci”, dice a Casa Chi Alfonso Signorini. E venerdì il conduttore potrebbe sparare la bomba ad orologeria: l’arrivo di Walter Zenga per un confronto con suo figlio Andrea (i due, come sappiamo, non si vedono da più di 10 anni).

Il conduttore del programma di Canale 5 non teme la Carlucci e rilancia la sfida: “La cosa che mi riempie di soddisfazione è che chiunque mi mettano contro io il mio pubblico ce l'ho. Io da lì non mi schiodo, se ne facessero una ragione", dice a Casa Chi (il format che va in onda in Rete). Signorini percorre l’ultimo mese di reality. E dice: "Contro questo mio Grande Fratello la Rai ha schierato chiunque. Che si chiami Fiorello, Montalbano, Luca Argentero o Carlo Conti…Che volete che mi faccia una Milly Carlucci?".

Poi rivela un altro tassello che riguarda Alessandra Mussolini, che ha partecipato a Ballando con le stelle. “La adoro, sa prendere la vita con il sorriso e leggerezza. L'ho chiamata molto prima di Milly Carlucci, volevo che partecipasse al GFVip", spiega. "Ha fatto due provini, uno personalmente con me, è stata bravissima ed ero sicuro che sarebbe stato un "acchiappo" formidabile per questa edizione".

