Amici, Arisa contro Rudy Zerbi? Situazione fuori controllo: "Mettimo sotto la macchina che fai prima"

Ad Amici 20 la situazione precipita. Le continue risse verbali tra Arisa e Rudy Zerbi (con la cantante abruzzese, insegnante di canto, arriva a chiedere ironicamente - o forse no? - a Maria Filippi di essere licenziata) hanno evidentemente contagiato anche la classe degli allievi. La fumantina Arianna Gianfelici, "cocca" di Arisa, è finita di nuovo in sfida contro una giovane cantante caldeggiata proprio da Zerbi. Secondo Rudy, Arianna è "un talento sprecato" e poco professionale.

"A Rudy Zerbi caz***o gli cambia?". Arisa "con il lanciafiamme negli uffici": ad Amici la situazione è precipitata | Video

Lo scontro tra i due va avanti di fatto dall'inizio del talent di Canale 5, e proprio per questo la giovane cantante ha scelto di approdare con Arisa. In casetta, l'aspirante artista si sfoga: "Se non mi ci vuoi qua dentro mettimi sotto con la macchina, fai prima", ha spiegato riferendosi a Rudy Zerbi. Parole pesantissime, davanti ad Arisa, che non batte ciglio anche se consiglia ad Arianna di tranquillizzarsi e pensare a cantare.

"Qui dentro non mi vuole. Ma se lui non mi vuole, ragionare con una persona che ragiona con i paraocchi è inutile", ha proseguito la giovane nel suo sfogo. "Lui sta cercando in tutti i modi di buttarmi fuori". Arisa ascolta, cerca di placarla anche se, a onore del vero, non fa molto per difendere il collega. Mettiamola così: perlomeno non ha aizzato gli animi, almeno per una volta.

