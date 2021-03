Elisabetta Gregoraci, brutte voci nei corridoi Mediaset: "Gli eccessi al Grande Fratello Vip"

13 marzo 2021 a

"Qualche eccesso al Grande Fratello Vip non le ha fatto bene". Elisabetta Gregoraci continua a far discutere il mondo della tv. Pierpaolo Pretelli, con cui ha avuto una "intima amicizia" nella casa di Cinecittà fino allo scorso Natale (per poi venire "sostituita" con Giulia Salemi), ha parlato di lei a Live Non è la D'Urso, provocando la rabbiosa reazione dell'ex di Flavio Briatore: "Che pagliacciata, pensate alle vostre vite".

La loro storia ha comunque avuto ripercussioni evidenti, sotto i riflettori del reality condotto da Alfonso Signorini e lontano, sui social e sui rotocalchi di gossip. Alessandro Cecchi Paone, giornalista e gran conoscitore dei corridoi Mediaset, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv si sbilancia in senso negativo sulla bella showgirl 40enne di origine calabrese: "Qualche eccesso al GfVip non le ha fatto sicuramente bene, ma recupererà a breve".

Cosa attende ora la Gregoraci? "In passato è già stata protagonista in tv", ricorda Cecchi Paone. Eppure, la fine traumatica dell'esperienza al Grande Fratello, con Signorini che ha tentato in ogni modo "il colpaccio" facendola prima restare e poi rientrare nella casa per riaccendere la miccia con Pretelli, potrebbe far pensare a un periodo sabbatico lontano dalle telecamere. Non a caso, a quasi tre mesi dall'addio al Gf da concorrente, la Gregoraci si sta dedicando anima e corpo alla sua vera e unica priorità: fare la mamma a tempo pieno di Nathan Falco, nel buen retiro dorato di Montecarlo.

