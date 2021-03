Uomini e donne, Veronica Ursida e la cannonnata contro Roberta Di Padua: "Servirebbe un miracolo"

Francesco Fredella 24 marzo 2021 a

Il sogno della Ursida? E’ il cinema, ma l’ex dama di Uomini e donne parla senza segreti di tutta la sua esperienza in tv. Lo fa sganciando qualche bomba in diretta a RTL1025 News. “L’amicizia con Roberta Di Padua? Ci vorrebbe un miracolo!”, dice Veronica Ursida, ex volto di Uomini e donne. Lei, ex dama tra le più corteggiate di sempre, è tornata nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ed ha incontrato di recente Armando Incarnato. Scontro epocale: roba da pop corn e divano.

Ora, però, Veronica torna a parlare proprio di quell’esperienza a Uomini e Donne, che ha cambiato nel tempo la sua vita. E lo fa con quella che sembrerebbe una vera cannonata contro Roberta e Riccardo. "Sono felice per lei se ha effettivamente trovato questo amore che cercava tanto”, racconta. “Non c’è proprio questa grande stima tra noi, diciamo che non è una persona che potrebbe far parte della mia vita, non credo che possa esserci questo miracolo. Ognuno ha la propria vita ma felice per lei".

Ma la Ursida ha un sogno: tornare al cinema. Magari con un cinepanettone. "Sarebbe una cosa incredibile e un’opportunità unica e mi ci vedrei tantissimo, anche perché io sono una che fa gaffe e si prende gioco di se stessa in maniera incredibile", conclude. Insomma per Veronica potrebbero aprirsi presto le porte del cinema. "Tra l’altro ho studiato recitazione", assicura in diretta. E questo fa pensare che per davvero potremmo vederla in un cinepanettone (magari quando finalmente riapriranno i cinema).

