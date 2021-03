Striscia la notizia, Ilary Blasi come la spiega? "Orgogliosa del suo décolleté?", la foto piccante la inchioda

25 marzo 2021 a

Neanche Ilary Blasi passa indenne dallo scanner test di Striscia la notizia. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci dedica la sua perfida e sapidissima rubrica "Fatti e rifatti" alla conduttrice dell'Isola dei famosi, tornata in onda da appena 10 giorni eppure già "regina" dei reality Mediaset tra gaffe, battibecchi e colpi di scena tra studio e Honduras.

Labbra e seno sono da "allarme rosso", e Gerry Scotti va a indagare ripescando dai corposi archivi di Cologno Monzese delle prove fotografiche inoppugnabili. Si parte con le labbra, "che sembrano aumentate di volume". Da una parte la foto di una giovanissima Ilary adolescente, ai provini. Dall'altra la Blasi oggi, biondissima e molto più donna sofisticata e sensuale. Idem per il seno: "Orgogliosa del suo décolleté? - ironizza Scotti - E infatti ha gonfiato il petto". E anche in questo caso, lo scollo a V davvero generoso non mente.

"Che ne dici Francesco?", chiede malizioso Gerry. E il marito Totti, con un deludente mazzetto di fiori in mano, risponde da par suo: "Ma vattene affanc*** Ilary...". In studio, Francesca Manzini imita la Blasi e sistema tutti: "A' bello, a controfiletto. Io non so' rifatto, qua è tutta roba mia, c'ho tutta roba mia - rivendica con orgoglio mostrando uno scontrino chilometrico -. Labbra, seno, tutto acquistato regolarmente. Ciaone!". Ma alla fine, deposto l'orgoglio femminile, la Manzini-Blasi una confessione la concede: "Per lo zigomo 3.000 me so' partite, 3.000 piotte...". "Beh - si compiace Gerry -, almeno uno l'hai confessato".

