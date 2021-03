Fabrizio Corona, la madre di Belen scrive all'ex "cognato": "Spero una cosa sola"

29 marzo 2021 a

a

a

Compleanno amaro per Fabrizio Corona, che oggi 29 marzo 2021 compie 47 anni. Sui profili social del neo 47enne un messaggio, che ha informato che Fabrizio sta proseguendo lo sciopero della fame. Il post è stato commentato da tantissimi utenti, tra cui la madre di Belen Rodriguez. Belen e Corona hanno vissuto in passato una chiacchierata love story. Pochi giorni fa l’argentina ha espresso solidarietà nei confronti dell’ex. Oggi Veronica Cozzani, madre di Belen, a dire la sua. “Mi dispiace molto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni. Spero che tu possa riavere presto la tua libertà. Hai già pagato per i tuoi sbagli. Basta”, ha scritto in spagnolo.

"Perché le ha fatto incontrare un sensitivo". Fabrizio Corona e Asia Argento, una rivelazione sconcertante

Intanto Carlos, 18 anni, figlio di Nina Moric e Fabrizio, attualmente non si trova in Italia bensì all’estero, dai nonni materni. Lo ha dichiarato Gabriella Privitera, madre di Corona, nel corso di un’intervista rilasciata a Libero: “In questo momento è all’estero con i genitori di Nina Moric e, mi creda, la cosa mi fa stare serena”, le parole di Gabriella che ha aggiunto: “Lo sento ogni tanto al telefono. Mi chiede sempre del padre a cui è legatissimo”.

Video su questo argomento Asia Argento, il video "rubato" a casa di Fabrizio Corona: non solo il mago Alessio... Francesco Fredella

Disturbo borderline con disturbo bipolare di tipo narcisistico associato ad una sindrome depressiva maggiore: questo è ciò che dice il quadro clinico di Corona, come hanno sottolineato diverse perizie psichiatriche di differenti esperti. E proprio per via di tale patologia che la madre di Fabrizio e il suo avvocato, Ivano Chiesa, continuano a sostenere che l’ex re dei paparazzi dovrebbe non stare in carcere ma a casa o in una struttura in grado di curarlo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.