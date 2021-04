Elisabetta Gregoraci con 300 rose rosse nella vasca. Alfonso Signorini sgancia la bomba: ecco chi è l'ammiratore

07 aprile 2021 a

a

a

Chi sarà mai l’ammiratore segreto di Elisabetta Gregoraci? La showgirl ha fatto sapere sul suo profilo Instagram che qualcuno le ha mandato 300 rose rosse. In particolare, l’ex di Flavio Briatore si è immortalata in una vasca da bagno con il maxi bouquet accanto. Ad accompagnare lo scatto questa didascalia: “300 red roses...thanks chiunque tu sia...”. Dopo la pubblicazione di questo post è partito il toto-nomi.

Come ha svelato il settimanale Chi, in un primo momento si era pensato che l’ammiratore segreto potesse essere un noto imprenditore padovano, che però è intervenuto direttamente per smentire il gossip. L’indiscrezione lanciata dal settimanale di Alfonso Signorini adesso porta al pilota Stefano Coletti, ex della Gregoraci. Stando a questa voce, quindi, i due potrebbero presto riavvicinarsi.

"Appena lo ha visto". Ormone fuori controllo per Fariba, raid da censura all'Isola dei Famosi: la moglie di lui che dice?

L’ipotesi che sia stato Coletti a mandare i fiori a Elisabetta si fa sempre più concreta. Tra l’altro, durante la partecipazione della showgirl al Grande Fratello Vip, pare che i numerosi aerei arrivati alla Gregoraci siano stati inviati proprio dal pilota. E sempre Coletti potrebbe essere stato il destinatario segreto dei messaggi in codice che la showgirl inviava rivolgendosi alle telecamere durante il reality. Nei giorni scorsi, inoltre, Elisabetta Gregoraci si è mostrata in apprensione sui social per via delle condizioni di salute della sua cagnolina Diva, che si è dovuta sottoporre a un’operazione. La showgirl, in cerca di conforto, ha fatto sapere che Diva tornerà a casa proprio oggi.

Body strizzatissimo e lì sotto un "dettaglio" pazzesco: Elisabetta Gregoraci, la foto che scatena il delirio | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.