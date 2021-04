Avanti un altro, Patrizia De Blanck umilia Luca Laurenti: "Quando parla Bonolis...", il gelo in studio

12 aprile 2021 a

La prima concorrente di Avanti un altro versione domenica sera è Patrizia De Blanck, e lancia subito lo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti nell'Olimpo del trash televisivo. La nobildonna romana, concorrente insieme a molti altri reduci del Grande Fratello Vip, si presenta in studio senza un dente: "Mi si è rotto oggi addentando un biscotto. Ma non è una capsula. È un dente vero". Bonolis sembra piuttosto spiazzato, se non disgustato, dalla digressione odontoiatrica della De Blanck. Insomma, si parte in quarta.

Patrizia, sdentata ma avvelenatissima, si scatena e inizia a prendere di mira il povero Laurenti. Il maestro, pur con tutti i denti in bocca, è noto per la sua voce non propriamente aggraziata e qualche gaffe espressiva (voce che magicamente si trasforma quando giunge l'ora di cantare). "Non capisco quando parli tu, Paolo è più bravo", lo bacchetta l'80enne De Blanck, facendo calare un po' di sano "gelo" in studio.



Altro momento top della serata, durante il quiz a cui la De Blanck si sottopone in coppia con Cristiano Malgioglio (e già il tandem è tutto un programma): "Chi tra Luca e Nicola Zingaretti ha un fratello attore?", domandano Bonolis e Laurenti, con il preciso compito di mandare in confusione i due malcapitati ed esilaranti concorrenti. "Lupo", risponde perplessa la contessa. Bonolis si toglie gli occhiali, Laurenti guarda con gli occhi "a palla": "Lupo? E chi è Lupo?", chiede sconcertato il conduttore romano. "Hai detto Lupo no?", replica Patrizia, in un vortice di malintesi e incomprensioni. Sarà stato il dente mancante?

