I soliti ignoti, Amadeus travolto dai sospetti: "Vergogna, com'è possibile?". Notate nulla di strano?

"Vergogna, ma perché?". I Soliti ignoti di Amadeus come L'Eredità di Flavio Insinna: stessa rete, Rai 1, fascia oraria complementare (il primo access prime time, il secondo preserale, il "panino perfetto" per il Tg1) e soprattutto stesse polemiche. Come da tradizione, infatti, i telespettatori dell'uno e dell'altro quiz sono soliti "riunirsi" virtualmente sui social e commentare in presa diretta i programmi, contestando le scelte degli autori o l'atteggiamento dei conduttori, spesso tacciati dai "complottisti" televisivi di favorire o sfavorire un concorrente.

Nel caso di Amadeus e I soliti ignoti, in particolare, finiscono spesso sotto accusa le scelte di affiancare "ignoti" e parenti diversissimi tra loro, con indizi peraltro un po' fumosi, rendendo quasi impossibile il loro abbinamento e dunque la vittoria del montepremi. Un montepremi che quest'anno con i concorrenti vip va peraltro in beneficenza.

In studio per l'ultima puntata c'è Giulio Scarpati, mitico protagonista di Un Medico in famiglia nei panni del dottor Lele accanto a Lino Banfi Nonno Libero. L'ospite-detective se la cava benissimo e arriva alla fase finale dopo un solo errore, con in ballo ancora 218mila euro da devolvere al Centro Astalli, la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati.

Qui però si mette male: deve indovinare di chi sia figlia Bianca, ma la ragazza non somiglia ne a una donna, Ignoto numero 7, ne a un uomo, Ignoto numero 2 (di cui Scarpati aveva peraltro sbagliato l'occupazione in precedenza). Quando l'attore sceglie "la mamma", Amadeus gli rivela l'errore e scoppia la rivolta dei telespettatori a casa. "Vergogna, era impossibile", "Anche stasera era impossibile indovinare il parente misterioso. Ma perché?", "Il parente misterioso assomigliava a tutti, tranne che al padre", fino al caustico "Anche stasera è la figlia dell'idraulico".

