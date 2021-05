Belen Rodriguez, topless devastante: il "regalino" per Antonino Spinalbese, schiaffo all'ex De Martino

08 maggio 2021 a

Belen Rodriguez è sempre più innamorata del suo fidanzato, l'hairstylist Antonino Spinalbese. “Ti amo follemente angelo mio”, ha scritto la showgirl argentina nelle proprie storie su Instagram, pubblicando anche uno scatto in cui i due si scambiano un bacio appassionato. La coppia, inoltre, è in attesa di una bambina, che si chiamerà Luna Marie e arriverà quest'estate. Per la Rodriguez si tratta del secondo figlio dopo Santiago, nato dalla relazione precedente con Stefano De Martino.

Nelle storie pubblicate ieri da Belen sul suo profilo Instagram, si vede la showgirl impegnata sul set di uno shooting fotografico con il suo compagno sempre accanto. Tolti i vestiti da modella, la Rodriguez si scatta un selfie in topless, che lascia tutti i suoi follower senza fiato. Il servizio fotografico in questione ha avuto il marmo come sfondo.

Belen Rodriguez, la sorella Cecilia e un nutrito staff di truccatori e fotografi, infatti, hanno scattato a Carrara, avendo come sfondo una delle eccellenze italiane più conosciute in tutto il mondo, il marmo di Carrara appunto. Stando a quanto riportato dalla Nazione, il gruppo ha scelto come quartier generale l'Hotel Michelangelo. Belen Rodriguez ha pubblicato diverse storie su Instagram riguardo al suo soggiorno a Carrara. In particolare alcune foto dentro la sua stanza d'hotel, mentre la sorella Cecilia ha mostrato il momento del trucco prima del servizio fotografico vero e proprio.

