Regina Elisabetta, "non li sopporta più". Harry e Meghan, è finita davvero: il gesto che la sovrana non può tollerare, cancellati

La Regina Elisabetta ha raggiunto il limite della sopportazione. Parola di Daniela Elser, l’esperta reale che ha sondato le conseguenze dei loro ultimi attacchi e che ammette "la Regina non li sopporta più". Il riferimento è chiaramente alla coppia di reali più discussi della storia: Harry e Meghan Markle. Elisabetta II avrebbe infatti definitivamente perso la pazienza con i duchi di Sussex dopo averli perdonati per le dichiarazioni "scandalo" fatte a Oprah. I due infatti fanno continuamente discutere, nonostante sappiano - è quanto riferisce il New Zeland Herald - che la monarchia "semplicemente non può permettersi una devastazione reputazionale" di tale portata.

L'ultimo? La rivelazione, l'ennesima, fatta da Harry. Il nipote della Regina in un podcast americano sulla salute mentale aveva criticato la genitorialità del padre Carlo, parlando di un rapporto difficile che gli ha lasciato "dolore e sofferenza". Un'accusa che Buckingham Palace ha definito "inutile". Durante la trasmissione il Duca aveva parlato di "dolore e sofferenza genetica" che gli avrebbe inflitto il padre, che ha però giustificato facendo riferimento al modo in cui lui steso è "stato trattato" durante la sua infanzia.

Insomma, tutta colpa di Elisabetta II e del principe Filippo, appena scomparso. Da qui la decisione di fare armi e bagagli e lasciare l'Inghilterra. Harry è ora in attesa del secondo figlio da Meghan, la fu attrice con la quale convive in California. Il motivo del suo trasferimento? "Rompere il ciclo di dolore". E infatti la sua risposta non aveva lasciato dubbi: "All'improvviso ho iniziato a mettere insieme tutto e ho detto ok", "Come posso cambiarlo per i miei figli? Ed eccomi qui, ho trasferito tutta la mia famiglia negli Stati Uniti, non era quello il piano, ma a volte devi prendere decisioni e mettere la tua famiglia al primo posto e mettere al primo posto la tua salute mentale".

