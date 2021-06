Uomini e Donne, rissa dietro le quinte e telecamere spaccate: "Quando Maria De Filippi lo ha scoperto..."

Francesco Fredella 11 giugno 2021 a

Un fiume in piena. Ora Gianluca Tornese sta meglio e riavvolge il nastro: parla di Uomini e Donne e di quello che è accaduto poche settimane fa quando a Le Iene ha scoperto di non essere fertile. grazie ad un servizio realizzato da Aurora Ramazzotti. "Sono stato per un mese in depressione. Un periodo bruttissimo, molto difficile. Mi è praticamente crollato il mondo addosso", dice a RTL102.5 News. "Ora, però, sto meglio. Ho fatto una cura di antibiotici e sto uscendo da questo problema, faccio un appello ai ragazzi: Non vi preoccupate. Si cura", rimarca il concorrente de La Pupa e il secchione.

Si definisce fedelissimo ed è fidanzato felicemente da 2 anni. "Non tradirei mai la mia ragazza", commenta. Ed infatti è proprio tutto vero: nel corso delle puntate dello show di Italia 1 non è mai andato oltre il limite. Grandi progetti per Tornese, che ha lanciato una linea di profumi. "Voglio tornare in televisione", racconta. Magari un altro reality potrebbe mettere gli occhi su di lui che ha avuto una parentesi a Uomini e donne. Ora fa l'influencer, rigorosamente nella sua grande casa napoletana dove vive con 5 cani.

Poi Tornese sgancia la bomba su Uomini e donne. "Ho litigato in studio con Mariano Catanzaro, ci siamo quasi presi a botte e dietro le quinte abbiamo spaccato due telecamere", svela. Cala il gelo. In diretta su RTL102.5 News gli chiedono altro. E lui replica: "Le ha pagate Maria, la redazione. Ma abbiamo sbagliato. Abbiamo alzati i toni. Certe cose non si fanno, ma corteggiavamo la stessa donna e ci siamo fatti prendere dalla mano". Ora si attende la replica di Mariano Catanzaro.

