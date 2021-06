Chiara Ferragni, la mossa in micro-slip sconvolge i fan: "Roba da ginecologo", scorcio da censura

14 giugno 2021 a

Il bikini decisamente ridotto di Chiara Ferragni attira le critiche (e gli insulti, inspiegabili) degli haters su Instagram. La bionda influencer nonché imprenditrice della moda più chiacchierata d'Italia (e non solo) è di fatto condannata da anni, in virtù della sua popolarità e visibilità, a venire massacrata per ogni mossa (o clic). Ma stavolta, forse, il popolo dei criticoni a prescindere ha esagerato.

Motivo del contendere? Il due pezzi ridottissimo sfoggiato in barca in uno dei suoi ultimi post. In vacanza con il marito Fedez e i figli, la Ferragni avrebbe osato troppo secondo decine di suoi followers, in particolare in una foto in cui si aggiusta lo slip. "Che volgare, non mi piace x nulla", "Hai bisogno di fare il pap test Chiara - si legge ancora -. In genere sei elegante". "La prima foto te la potevi risparmiare, sembra che stai dal ginecologo", e ancora "Evviva la volgarità..." o "Un po’ troppo Chiara, tu sei tanto carina mi piaci un sacco però qui no". E dire che gli scatti la ritraggono semplicemente in costume da bagno, nel bel mezzo della tintarella, senza pose da diva o glamour e anzi in una versione decisamente "spettinata" e casual e più simpatica del solito.

Tanto che qualche utente decide di prendere giustamente le sue difende: "Ma chi si indigna per la sua posa – scrive un utente di Instagram - in che epoca vive?". Come dargli torto anche se, va detto, di fronte ai numeri social e a quelli dei suoi affari, quelle critiche sono forse un'altra piccola tessere nel mosaico della sua popolarità.

