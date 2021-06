Fedez, la lettera dalla Drag Queen: "Con lui due giorni da incubo". Imbarazzo per mister Ferragni, rivelazioni molto scomode

Francesco Fredella 15 giugno 2021 a

a

a

L'ultima indiscrezione su Fedez lascia tutti senza fiato. Al centro di quello che potrebbe essere un nuovo scandalo c'è la sua canzone - che s’intitola Mille - in collaborazione con Achille Lauro e Orietta Berti. Il videoclip, che sta girando ovunque, nasconde qualche retroscena. A rivelarli è Paola Penelope, una delle due Drag Queen presenti nella clip, che racconta quello che sarebbe accaduto durante l’assenza del rapper nel corso della registrazione. E così, a un solo giorno dall’uscita del video, ha scritto una lunga lettera. Seguita, neanche a dirlo, da numerose polemiche.

"Dietro le quinte è successo di tutto". Bomba di Dagospia su Achille Lauro, caos e mistero: cosa è successo?

Paola ha pubblicato sul suo profilo Facebook alcuni screenshot e ha parlato di “due giorni da incubo”. Inizialmente era entusiasta perché credeva fosse iniziata la battaglia per la difesa dei diritti LGBT. Ma qualcosa è andato storto. “Credo tu debba sapere cosa è accaduto durante la tua assenza, così da decidere con chi lavorare in futuro”, ha scritto Paola nella sua lunga lettera di denuncia. La Drag Queen, infatti, ha girato una scena con Achille Lauro e dal centro della scena è subito “passata alle estremità”. Una situazione piuttosto spiacevole. Paola ha spiegato che se avesse saputo che la sua presenza sarebbe stata fuori dalle scene non avrebbe proprio preso parte alle riprese. “Il giorno seguente il giochino è stato lo stesso”, ha detto. Sarebbe successo prima in una scena a bordo piscina e poi in una scena sulla terrazza. "Da qui è iniziato il dramma”, ha raccontato la Drag Queen, che così è stata costretta ad abbandonare il set. Anche se poi l’aiuto regista è arrivato nel camerino e l'ha convinta a tornare indietro.

Chiara Ferragni, la mossa in micro-slip sconvolge i fan: "Roba da ginecologo", scorcio da censura | Foto

“Intendiamoci, essere chiamata ‘trans’ non è un’offesa, anzi, ma lì ho avuto la certezza che la regia non avesse la consapevolezza della figura della Drag Queen e che la nostra presenza non avesse alcun senso”, ha detto Paola, che avrebbe richiesto di essere cancellata dal progetto. Ora pare che si sia rivolta ad un legale.

"Str***, solo quando sei nudo". Prego? Chiara Ferragni insulta in pubblico Fedez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.