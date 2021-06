Meghan Markle e "la balla su Lilibet Diana". Retroscena Kate Middleton: una bomba nel giorno di Lady D?

15 giugno 2021 a

Meghan Markle movimenta la vita alla Famiglia Reale e cambia idea continuamente, mentre Kate Middleton rilascia dichiarazioni sulla piccola Lilibet Diana. La duchessa di Sussex per la cerimonia organizzata per ricordare la principessa Diana, madre di William ed Harry, visto che l'omaggio è previsto per il primo luglio il giorno in cui Lady Diana avrebbe compiuto 60 anni, non è più convinta della strategia adottata nei confronti dei parenti Windsor. Potrebbe decidere di tentare la via della pace. Inizialmente non avrebbe dovuto partecipare perché ha appena partorito ed è presa dalla neonata. Ora potrebbe volare nel Regno Unito per essere presente e farsi vedere.

Meghan avrebbe espresso il desiderio di non voler lasciare solo il principe Harry in un momento così complicato. Secondo la giornalista australiana Daniela Elser Meghan, però, continuerebbe a sentire la rivalità con la cognata Kate Middleton. Non avrebbe gradito i riflettori puntati su di lei in occasione del G7 in Cornovaglia. La moglie di William avrebbe anche legato con Joe Biden e la moglie spingendosi sul suo territorio.

Intanto Kate Middleton ha lanciato una frecciatina lasciando intendere che non è vero che ha visto la secondogenita di Meghan ed Harry, Lilibet Diana, in videochiamata e che vuole incontrarla. Ci saranno le occasioni, ma sicuramente rivedrà prima la cognata dopo più di un anno. Meghan si starebbe quindi organizzando per lasciare alla madre Doria, negli Usa, la neonata Lilibet Diana troppo piccola per affrontare il viaggio, e partire con Harry portando con sé Archie.

