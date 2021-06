Lorella Cuccarini, confessione spintissima: "Ecco la mia cura, quante volte lo facciamo alla settimana io e mio marito". Proprio quello

26 giugno 2021 a

Anche Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi, dopo trent'anni d'amore, hanno il loro segreto per far funzionare al meglio le cose. A rivelarlo senza peli sulla lingua ci ha pensato l'ex insegnante di Amici, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. "Non è una questione di tempistiche nette - ha premesso la Cuccarini nella replica andata in onda sabato 26 giugno su Canale 5 -, non te lo ordina il medico, ma la cura è il letto, due volte alla settimana il sesso ci sta". I due infatti sono sposati dal 1991 e dal loro matrimonio sono nati quattro splendidi figli: Sara, Giovanni, e i gemelli Giorgio e Chiara.

In realtà, come ha spiegato alla Toffanin, la ballerina ha dovuto fare i conti con un aborto spontaneo poco prima di rimanere nuovamente incinta della figlia Sara. Un momento di grande dolore che si è aggiunto a quello per la perdita delle rispettiva madri: "Viviamo il dolore in modo diverso e per risanare le ferite del cuore necessitiamo di cure diverse. Io mi ricarico nella famiglia e nel dialogo, lui invece ha bisogno di isolarsi e di silenzio". Ora però è acqua passata, i due sono più felici che mai.

Altro spazio alle emozioni su Canale 5, dove la Cuccarini si è lasciata andare in un pianto spontaneo. Merito della commovente dedica di Pippo Baudo: "Quando si sente l'urgenza di esserci e arrivare, probabilmente si trova sempre un modo. Io grazie a Pippo Baudo ho avuto la fortuna di entrare dalla porta principale e questo non lo dimenticherò mai", ha detto la maestra di ballo che non ha dimenticato neppure Maria De Filippi: "La ritenevo una grande professionista, ma nel momento in cui scopri la donna rimani veramente colpito, perché non è così facile trovare una persona che tende sempre la mano come fa lei e capace di costruire un rapporto di protezione così solido".

