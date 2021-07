Meghan Markle e Kate Middleton, "intenso scambio di messaggi" proprio mentre Harry e William litigavano

08 luglio 2021 a

a

a

Tra Kate Middleton e Meghan Markle è tornato il sereno? Dopo le amare dichiarazioni rilasciate dai Duchi di Sussex, sembra che tra le due i rapporti siano migliorati. Diverse indiscrezioni spiegano che le due cognate reali avrebbero messo da parte i malumori nel tentativo di far riappacificare i fratelli William e Harry. Per farlo sarebbero addirittura arrivate a scambiarsi messaggi, intensificati - rivela una fonte in esclusiva sul nuovo numero di Us Weekly - dopo la nascita di Lilibet Diana, secondogenita della coppia Meghan e il principe Harry. Non a caso la Middleton avrebbe persino inviato a Meghan un regalo per la nuova arrivata.

"Non la dimenticherò mai...". Principe Carlo, ormone impazzito: la star per cui ha perso la testa, confessioni scabrose

I rapporti si erano definitivamente incrinati nel 2018, quando - a detta dell'attrice - durante il suo matrimonio con il figlio del principe Carlo, Kate l'avrebbe fatta piangere. Ora però sembra acqua passata. Lo stesso non si può dire dei fratelli. Alcuni retroscena rivelano dell'ennesima lite all'inaugurazione della statua in onore della mamma, Lady Diana. Qui Harry e William sarebbero addirittura arrivati allo scontro.

"Strilli, parolacce e insulti". Harry e William hanno sfiorato la rissa: il retroscena sulla cerimonia, tutta colpa di Kate

E c'è addirittura chi racconta di "strilli, urla, parolacce e insulti". Il motivo? Ancora una volta le rispettive mogli. Harry avrebbe infatti chiesto al fratello di non invitare la consorte Kate per evitare che l'assenza di Meghan risultasse ancora più evidente. Inizialmente William si sarebbe detto restio, salvo poi fare un passo indietro in nome della riappacificazione. Meghan è appena diventata mamma per la seconda volta e ha preferito rimanere in California con i suoi figli, entrambi molto piccoli.

Video su questo argomento William festeggia. Quale il futuro dei figli di Meghan e Harry? Ancora guerra con la Royal Family

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.