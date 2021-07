Belen Rodriguez, la decisione radicale a poche ore dal parto: "Per la prima volta, non lo farà"

Francesco Fredella 09 luglio 2021 a

a

a

C'è, addirittura, chi pensa che Belen Rodriguez abbia già partorito. Ma non è così: la showgirl argentina è ad un passo dal grande giorno. La sua Luna Marì sta per nascere, questione di giorni, il conto alla rovescia è già iniziato. I fan sono in trepidante attesa, all'annuncio potrebbe arrivare prestissimo. Qualche giorno fa, lei stessa, ha definito il pancione “cocomero” facendo sorridere i followers. E nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram uno scatto con Santiago, il suo primo figlio avuto con Stefano De Martino.

"Posizioni e giochi proibiti". Foto da matti: Diletta Leotta e Can Yaman beccati in barca così, passione da bollino rosso | Guarda

Ora, però, Belen ha ritrovato il sorriso con Antonino Spinalbese, ex parrucchiere visto che - da rumors - potrebbe arrivare a Pechino Express con il padre di Belen (Gustavo Rodriguez). Se l'indiscrezione giunta alle nostre orecchie fosse vera allora si tratterebbe di una bomba ad orologeria: la Rodriguez "piazza" in tv il suo nuovo fidanzato? Chissà. Staremo a vedere. Per adesso quello che piace ai fan di Belen è l'assoluta dolcezza con cui vive questi momenti indelebili.

Melissa Satta in bikini, e con lei... "Il suo nuovo uomo". Scoop Chi, foto inequivocabile | Guarda

Non rinuncia a coccolare Santiago, che presto avrà una sorellina “Tu sarai sempre il mio principe”, scrive sui social la Rodriguez .Che è al settimo cielo per la nascita della sorellina. Il clan Rodriguez, come viene definita la grande famiglia, è pronta al grande evento. E quest'anno, per la prima volta dopo molti anni, sembra che non ci sia spazio per una vacanza ad Ibiza (quartier generale dei Rodriguez). L'arrivo della piccola Luna Marì impone a Belen massimo riposo. Ora, invece, si attende l'annuncio delle nozze, che potrebbero essere nell'aria.

"Amiche speciali in bikini". Sapete con chi è Soleil Sorge? Compleanno a luci rosse | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.