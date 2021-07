Uomini e donne, Gianni Sperti e l'indiscrezione maliziosa: "Frequenti sbandate", cos'è successo (e con chi) dietro le quinte

20 luglio 2021 a

a

a

Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, si sarebbe infatuato di alcuni volti noti del programnma di Canale 5. L'indiscrezione arriva da Alessandro Rosica, esperto di gossip: "Ha spesso avuto sbandate per qualche tronista e corteggiatore”. Non è stato fatto nessun nome, ma adesso la curiosità dei fan è molto forte. Anche perché Sperti, che dispensa giudizi di ogni tipo accanto alla collega Tina Cipollari, tiene molto alla sua vita privata.

Vi ricordate Tinì Cansino, la "ragazza fast-food" di Drive In? Clamoroso, ecco il suo volto oggi (e come campa) | Guarda

Quando alcuni fan gli hanno chiesto se Sperti fosse impegnato sentimentalmente con qualcuno, visto che sui social è sempre molto riservato, Rosica ha rivelato che in questo periodo l'opinionista non si frequenterebbe con nessuno. Tuttavia ha svelato anche dei retroscena legati a delle infatuazioni dell'ex ballerino nei confronti di alcuni volti noti di Uomini e Donne.

"Moscerino". Striscia, ciò che non avete visto: Cipollari-Sperti, volano insulti in studio

In attesa di scoprire se Gianni Sperti deciderà di replicare oppure no a questo retroscena social riportato da Rosica, proseguono i casting per la prossima edizione di Uomini e donne, in onda da metà settembre su Canale 5. Di recente anche la padrona di casa Maria De Filippi ha parlato del futuro del programma, spiegando che non andranno sul trono le persone interessate solo ai social e alla popolarità mediatica. Al loro posto ci saranno ragazzi che hanno come obiettivo quello di cercare il vero amore.

"Sei irriconoscibile". Presente Gianni Sperti? Una foto sconvolgente: com'è ridotto ora, lo massacrano | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.