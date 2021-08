Sonia Bruganelli becca Paolo Bonolis in moto con un'altra: "Le hai dato pure quello?", massacrato

06 agosto 2021 a

a

a

Siparietto divertente tra Sonia Bruganelli e il marito Paolo Bonolis. Il conduttore di Avanti un altro, al termine di una cena, se ne va in moto con Laura Cremaschi, la "Bonas" del programma di Canale 5. E tutto sotto agli occhi della moglie, che riprende il momento ridendo: "Le hai dato pure il caso dell'Inter?", chiede lei mentre Bonolis la spiazza: "Perché non sai cosa le do dopo". Immediata la reazione della Bruganelli che chiede di non dire certe cose, "perché si sono i bambini". Una gag ironica, che la nuova opinionista del Grande Fratello Vip ha immortalato in alcune storie su Instragram dal titolo "La strana coppia".

"Non è stata una questione d'amore". Dopo 26 anni Laura Freddi svela la verità sulla separazione da Bonolis

Intanto la Bruganelli si sta preparando a far parte del cast di Alfonso Signorini. Dopo la pedicure mentre firma il contratto sui social della consorte di Bonolis spunta un appello: "Sto cercando stilisti emergenti per portarli con me al Gf vip. Avete voglia di provare a vestirmi? Mandate il vostro tag e un book fotografico delle vostre creazioni... Potreste essere uno dei quattro nuovi brand 2021 che indosserò in questa assurda ed affascinante nuova avventura".

Avanti un Altro, la bomber Margherita? In spiaggia così: micro-bikini, roba da censura | Guarda

A corredo un'altra foto da urlo seduta su una poltrona, scarpe col tacco e un vestito bianco cortissimo. La Bruganelli verrà affiancata da Adriana Volpe e già si preannunciano sorprese. Il cast - stando alle prime indiscrezioni - sembra essere tra i più corteggiati. E chissà che non si ripetano gli stessi ascolti alti dello scorso anno.

"Voi cosa fareste?". Sonia Bruganelli, la foto della figlia malata con cui zittisce le bestie che la insultano | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.