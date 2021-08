Michelle Hunziker, "amici e parenti lo sanno": la sindrome di cui soffre, cosa le causa terrore e attacchi di panico

07 agosto 2021 a

a

a

“Ho una fobia, si chiama tripofobia”: parola di Michelle Hunziker. La conduttrice dice di aver paura delle superfici che presentano piccoli buchi o protuberanze. Una paura di cui sono a conoscenza anche gli amici e i parenti di Michelle Hunziker, che si concede ad una serie di domande dei followers. “Ci sono dei momenti in cui sono triste”, racconta ancora la Hunziker mentre interagisce con i suoi followers. Poi arriva la domanda più intima, legata alla presunta crisi con il marito.

“Ci sono dei momenti in cui sono triste, ci sono dei momenti in cui le cose non vanno come vorrei”, continua a raccontare. E qualcuno sui social pensa che ci possa o essere riferimenti al suo matrimonio. Michelle dice ancora una volta di essere una persona positiva sempre. Anche nei momenti difficili.

Ed ecco la smentita sulla crisi matrimoniale: "Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi. Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie". Michelle Hunziker continua ad essere una delle conduttrici più amate, da anni è alla conduzione di Striscia la notizia e al timone di All together now. “Avevo una vita molto semplice, non l’avrei mai pensato”, rivela. La Hunziker continua a sognare.

