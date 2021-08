Mara Venier, chi c'è davvero dietro gli insulti sulla foto con il marito: una scoperta sconvolgente

30 agosto 2021 a

a

a

Mara Venier costretta a replicare agli insulti gratuiti piovuti sotto a uno scatto che la ritrae a fianco del marito. La conduttrice di Domenica In ha voluto condividere con i suoi tanti ammiratori uno scatto al tramonto con Nicola Carraro: "Mi sentivo felice e scrivo che ci facciamo un mojito, ed ecco che arriva il commento ‘tagliati i capelli perché sei vecchia. Mi ha fatto male, ma solo un attimo, poi mi sono detta, che vuoi? E ho reagito". Per il volto di Rai 1 non è la prima critica e non sarà neppure l'ultima, perché "se vai a vedere - conferma in una lunga intervista a La Stampa - sono sempre donne che hanno passato la menopausa a offendere sull’argomento. Le offese non ti arrivano dalle ragazze, che anzi adorano zia Mara. Ma io alla mia età non ho nulla da perdere, allora sono passata all’attacco e ho risposto, ma perché mi devi rompere sulla foto con mio marito, ma perché?".

“Ancora niente”. Mara Venier, dramma anche in vacanza: ecco il suo volto oggi | Guarda

Per la Venier chi la ricopre di critiche si tratta di donne infelici, "perché è l’infelicità che porta ad essere così rancorosi nei confronti degli altri. Una addirittura mi ha scritto: ‘Ma come, con la paresi che hai avuto bevi?’. A parte che non ho avuto nessuna paresi ma la lesione di un nervo facciale, ma scherziamo? Addirittura si tira in ballo la salute per attaccare una persona?".

"L'ha provato sulla sua pelle". Mara Venier, il disagio e la crisi passati: parla l'amico

La conduttrice nei giorni scorsi è stata anche protagonista di una fake news. Colpa ancora una volta del suo intervento ai denti. Alla Venier è infatti arrivato un audio di un medico che diceva che lei stessa era stata ricoverata al Policlinico: è stato sostenuto che "il mio problema della paresi era dovuto al vaccino. Questo audio ha fatto il giro del web. Quel medico va denunciato, io non sono mai stata ricoverata al Policlinico e il vaccino non c’entra niente con quello che ho avuto. Queste sono le cose che vanno controllate perché è chiaro che qualcuno ci casca e pensa che sia vero". E ancora, per rassicurare gli utenti del web: "Il mio caso del vaccino è emblematico. Ci sono persone che mi hanno scritto ‘ma perché non lo dice che è stato il vaccino?’. Ma quale vaccino, io stavo benissimo, dovevo mettere un impianto e da lì è partita un’odissea che sto ancora vivendo. Ho preso avvocati e fatto denunce perché quella è una cosa seria".

"Ho pensato di lasciare, ancora adesso....". Mara Venier, quello che nessuno ancora sapeva dopo l'operazione e la paresi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.