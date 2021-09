Michelle Hunziker "umiliata" dalla figlia Sole, cosa le esce di bocca: mamma sotto-choc, "non ci credo"

03 settembre 2021 a

Attimi di gelo per la povera Michelle Hunziker, "freddata" niente meno che da sua figlia Sole. Già, una frase della piccolina la lascia letteralmente senza parole. E la mitica conduttrice Mediaset racconta quanto accaduto su Instagram, in una story.

Nel video, in cui si vedono soltanto le stoviglie della colazione, si sente Michelle chiedere alla figlia avuta con Tomaso Trussardi: "Ripeti cosa mi hai chiesto poco fa...". Ed ecco che Sole, candidamente, ripete così come mamma le aveva appena chiesto: "Ho chiesto se sei nata nel 1.700...". E la Hunziker, con l'autoironia che è la sua cifra distintiva, commenta: "Tu hai chiesto se sono nata nel 1700? Bene, bello svegliarsi così. Grazie figlia".

A quel punto la piccolina, che compirà otto anni tra poco meno di un mese, realizza di essere incappata in un macroscopico errore, e di avere insomma dato della anziana, anzi del "Matusalemme", alla mamma. "Ah... negli anni '70, non nel '700!", si corregge Sole. E questa volta non sbaglia: Michelle Hunziker infatti è nata il 24 gennaio 1977, oggi ha 44 anni, portati meravigliosamente, lei che è un indiscusso sex-symobl. E a tal proposito, le ultime immagini che la ritraggono con taglio corto e mosso, hanno fatto breccia nel cuore degli utenti: Michelle Hunziker sempre e per sempre meravigliosa.

