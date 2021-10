Belen Rodriguez, il figlio di Fabrizio Corona: "Cosa penso di lei". Psicodramma per Nina Moric

Francesco Fredella 06 ottobre 2021 a

Fabrizio Corona e Carlos, il figlio nato dalla storia d'amore con Nina Moric. Intervista doppia, intervista fiume e tante curiosità sul loro rapporto. Adesso Carlos ha 19 anni, fresco di diploma, si è iscritto all'università. Nuova vita e nuovi progetti. Ma sulle colonne del settimanale Chi - diretto da Alfonso Signorini - Corona jr si racconta senza filtri. A proposito: il re dei paparazzi dice che con la Moric non c'è nessun ritorno di fiamma, ma solo tanto feeling.

“Prima è stato un po’ in una clinica a Milano, è uscito, stava bene, poi meno. Allora la mamma lo ha portato in Croazia – Nina lì ha i parenti fra cui un medico -. Poi però ci ha litigato“, dice Corona parlando di quello che ha vissuto Carlos. “Aveva ossessioni nei confronti di cose e persone – ha raccontato ancora Fabrizio – Nina ha deciso di portarlo in Svizzera e mi sono arrabbiato da morire“.

Carlos, a quanto pare, ha un sogno: il ritorno assieme di Fabrizio e Nina. E lo spera anche il pubblico. Carlos, poi, è convinto che Nina “sia ancora innamorata di papà”. Capitolo Belen Rodriguez. Come si è comportata nei suoi confronti? “Era molto gentile”, dice Carlos. E poi prende la parola l’ex re dei paparazzi: “Belen lo amava molto, con tutte le difficoltà, con il fatto che Nina rompeva”.

Sembra che tra Belen e Nina, in passato, i rapporti siano stati molto tesi. “Belen e Nina si scannavano perché Nina diceva a Carlos: Non la salutare, non la baciare”, dice Corona. Poi Carlos racconta il periodo in cui suo padre era in carcere. "Cose assurde”. Ad esempio? “Una volta mi ha detto che c’era uno che girava con la testa tagliata di un altro per il carcere”, racconta. Corona, però, non ha mai smesso di tenere su di morale suo figlio in ogni modo. Ed ora che si sono riavvicinati c'è un rapporto splendido: nei mesi scorsi, in piena estate, sono stati fotografati durante una partita di basket. In piena armonia.

