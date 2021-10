Belen Rodriguez, l'ultima vergogna contro di lei e suo figlio: "Orribile", pioggia di insulti per questa foto

13 ottobre 2021 a

Il prezzo della notorietà, della fama, della celebrità. Quale prezzo? Per esempio quello che bisogna "pagare" agli haters, ai perditempo che infestano la rete, pronti a criticare, insultare e obiettare per qualsiasi fesseria. E Belen Rodriguez lo sa bene. L'ultimo capitolo di questa "strana" storia, infatti, è assolutamente grottesco.

Ma procediamo con ordine. Belen Rodriguez, attualmente alla conduzione di Tu si que vales, il format campionissimo in termini di share in onda il sabato sera su Canale 5, ha infatti deciso di condividere con i milioni di seguaci che vanta su Instagram alcune fotografie della nuova cameretta di Santiago, il suo primo figlio.

E così, ecco che Belen ha dato "in pasto" a Instagram le immagini della stanzetta del piccolo. Peccato che ad alcuni dei seguaci della meravigliosa showgirl argentina, la nuova stanzetta, non si a piaciuta, affatto. "Triste", "Spenta per essere di un bambino", scrivevano alcuni di loro. Ma c'era anche chi si è spinto a definirla "orribile", tranchant, feroce. Haters in azione...

