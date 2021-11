Belen Rodriguez nel dramma per Spinalbese, "ci doveva pensare prima": la bomba di Fabrizio Corona

15 novembre 2021 a

Fabrizio Corona sa sicuramente cosa sta succedendo tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. A margine dell’inaugurazione del Jet Set Club di Terracina, l’ex re dei paparazzi ha risposto a tutte le domande e le curiosità dei giornalisti, sbilanciandosi anche sull’attuale situazione sentimentale della sua ex. Lui e la showgirl argentina sono stati insieme dal 2009 al 2012 e adesso conservano un buon rapporto di amicizia.

Nelle scorse settimane era infatti emerso che Belen lo avesse chiamato per sfogarsi riguardo alla crisi (definitiva?) che sta attraversando con Spinalbese. I due sono diventati genitori della piccola Luna Marì lo scorso luglio, ma adesso sarebbero già in procinto di separarsi. “Siamo molto amici - ha dichiarato Corona in merito alla Rodriguez - le ho detto che prima di fare le cose di pancia bisogna pensare. Amen, l’importante è che sia nata una bambina bellissima e poi se finisce una storia l’importante è essere buoni genitori”. Insomma, parole che lasciano intuire che l’amore tra Belen e Antonino sia davvero arrivato al capolinea.

Inoltre Corona ha anche risposto a chi gli ha fatto notare che il suo nome viene tirato in mezzo da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, che sarebbero stati “istruiti” da lui: “Il mio nome è più ingombrante delle persone che ci sono dentro. Cerco sempre di stare fuori anche se poi mi trovo ad essere al centro dell’attenzione. Non è colpa mia”.

