La Regina Elisabetta di Harry e Meghan Markle se ne frega: cenone di Natale, clamorose indiscrezioni

26 novembre 2021 a

a

a

A Buckingham Palace si pensa già al Natale. La Regina Elisabetta, dopo un momentaneo stop a causa di alcuni acciacchi, si prepara ad ospitare la famiglia reale nella sua Sandringham House, la residenza di campagna. Quest’anno per Elisabetta II sarà il primo Natale senza il principe Filippo, ma spera comunque di ospitare il resto della famiglia reale. "Non vede l'ora di averli tutti a casa", riferiscono alcuni membri di Palazzo.

Video su questo argomento Meghan Markle smascherata dalla stampa: "Come vuole sfruttare il titolo nobiliare", una mossa ai limiti

Gli unici assenti sembrano essere solo il nipote Harry e la consorte Meghan Markle. I due, da tempo residenti negli Stati Uniti, avrebbero declinato l'invito. Un rifiuto che non frena la sovrana dal festeggiare con gli altri parenti. Intanto, però, approfittando dell’assenza della Regina nella residenza reale del Norfolk si è già messa in moto un’efficiente macchina commerciale. Dal 19 al 21 novembre, infatti, a Sandringham è stata ospitata la Living Heritage Christmas Fair, una fiera di prodotti natalizi di stampo reale. Qui gli inglesi hanno potuto trovare i prodotti più disparati: dal gin alle confetture provenienti dalle aziende locali. Non solo, perché fino al 19 dicembre sarà possibile ammirare le fantastiche luminarie installate, con tanto di giostra vintage, nel parco della tenuta, con un percorso esteso per l’occasione. I piccoli Cambridge sono solitamente i primi a visitarle, in compagnia di Kate e William.

"I problemi mentali del principe Harry": ecco il video-bomba che la Regina Elisabetta vuole fermare, cosa svelano le immagini

Che la Regina vada pazza per le festività natalizie non è una novità. Nel Castello di Windsor spicca già un enorme albero di Natale decorato sui toni dell’oro e del rosso, situato nella St George’s Hall del Castello, nella sala dove si sono tenuti importanti eventi per la Famiglia Reale come il ricevimento di nozze di Harry e Meghan e la presentazione al mondo del loro primogenito, il piccolo Archie.

Video su questo argomento Meghan Markle, la risata in tv che le può costare il titolo reale: un inaccettabile sfregio alla Regina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.