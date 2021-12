Belen Rodriguez, la pace con Antonino dura due giorni: paparazzata-terremoto, con chi la beccano all'hotel di lusso

06 dicembre 2021 a

Nuovi rumors aleggiano sulla coppia Belen Rodriguez-Antonino Spinalbese. Nonostante la showgirl argentina la scorsa settimana abbia rassicurato i paparazzi dicendo che "noi non ci siamo mai lasciati", gli ultimi dettagli sollevano diversi sospetti. La modella 37enne è infatti in vacanza al Bulgari di Milano con i figli Santiago e Luna Marì. In sua compagnia non c'è il compagno, ma il padre. Spinalbese, dunque non c'è. Il ragazzo pubblica una foto con davanti un calice di vino, lontano da Belen. È di nuovo crisi? Si chiedono i fan della coppia.

"Non capisco tutte queste foto da un periodo ambigue x confondere assurdità x me", scrive un utente del web. E ancora: "Belen al bulgari con Santiago Luna Mari coi nonni materni lui chissà dov'è x questo weekend". Ma c'è anche chi è più malizioso: "Siete di nuovo separati? La reunion è durata tempo della copertina su Chi". La confusione regna sovrana.

Solo pochi giorni fa Belen e Antonino sono stati paparazzati insieme al parco, dove si sono scambiati anche un bacio. Scatti che hanno fatto pensare a un ritorno di fiamma. Eppure qualcosa ancora non torna. Dopo il Bulgari la Rodriguez si è rilassata sul lago Maggiore. Qui c'erano proprio tutti: dai figli, alla sorella fino al fratello, i genitori, i cognati, gli amici. Chi mancava? Solo Spinalbese.

