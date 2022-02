Selvaggia Lucarelli, la frecciata a Barbara d'Urso: "Come sparare sul morto"

14 febbraio 2022 a

Selvaggia Lucarelli più schietta che mai. Su Instagram la giornalista non si tira indietro di fronte alle domande dei suoi seguaci e risponde senza troppi giri di parole. Anche quando si tratta di Barbara d'Urso. "Cosa pensi del suo ridimensionamento?", ha chiesto un fan alla firma di Tpi che replica: "Non mi piace sparare sul morto". Tra lei e la d'Urso non scorre buon sangue. D'altronde, come precisato dalla stessa Lucarelli, è da sempre in prima linea contro "il fenomeno Barbara d’Urso". "Io - precisa - il fenomeno Barbara d’Urso l’ho combattuto quando occupava ogni spazio possibile e aveva molto potere".

Fino alla scorsa stagione, la conduttrice di Canale 5 vantava tre trasmissioni mentre oggi ne ha solo uno, Pomeriggio 5. Poi un altro utente chiede alla Lucarelli di esprimere una sua opinione sui presunti commenti fatti da Belen Rodriguez nei confronti di Alessia Marcuzzi durante Le Iene.

"Io so solo che sa fare la conduttrice", è stata la risposta. Ma Belen se la sarebbe presa anche con la Lucarelli. Su di lei la showgirl argentina avrebbe affermato: "Abbiamo avuto un flirt in comune, penso Fabrizio Corona. Però Fabry andrebbe con tutte. Questa persona mi ha fatto soffrire, mi ha fatto stare malissimo. Se venisse da me con dei fiori non la perdonerei. Una parola per lei? La definisco come subdola". E il sentimento è reciproco.

