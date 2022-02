Michelle Hunziker, "Più bella cosa?": non proprio... Per chi la la ha scritta davvero Eros Ramazzotti: clamorose conferme

17 febbraio 2022 a

Emozioni a Michelle Impossible, il one woman show che ha visto protagonista Michelle Hunziker. La conduttrice di Canale 5, per la prima serata - quella in onda mercoledì 16 febbraio - ha voluto accanto a sé Eros Ramazzotti. Nonostante la recente separazione da Tomaso Trussardi, la showgirl ha voluto l'ex marito che ha ricambiato cantando una delle sue canzoni più note: "Più bella cosa".

Inutile dire che i telespettatori, visto il brano scelto, hanno subito pensato a un ritorno di fiamma. Molti infatti credono che quel brano così romantico si riferisca proprio alla Hunziker. Lei stessa ha ammesso di non aver cantato la canzone per lungo tempo, timorosa di "poter ferire qualcuno o di mettere in imbarazzo qualcun altro".

Peccato però che "Più bella cosa" non si riferirebbe affatto alla conduttrice. Stando a una vecchia intervista, la canzone del 1995 è stata scritta da Ramazzotti "per un’altra cosa”, come da lui spiegato. Certo invece il brano "Siamo", dedicato a Marica Pellegrinelli. Anche tra loro la storia d'amore si è conclusa dopo dieci anni. I due avevano confermato l'addio attraverso una nota congiunta. La stessa utilizzata da Trussardi e la Hunziker per ufficializzare la separazione dopo il lungo matrimonio.

