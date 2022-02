Michelle Hunziker, "la hanno fatta fuori": voci clamorose, la brutale vendetta di Tomaso Trussardi

23 febbraio 2022 a

Michelle Hunziker sarebbe stata “epurata” dalla sfilata di Elisabetta Franchi alla prossima Milano Fashion Week. L’indiscrezione arriva dal settimanale Chi, secondo cui la stilista - nota amica dell’ormai ex marito Tomaso Trussardi - avrebbe deciso di “far fuori” la showgirl. Dietro questa scelta non ci sarebbe comunque l’imprenditore, ma soltanto la volontà di Elisabetta Franchi di evitare sgarbi al suo amico.

Il nome della stilista era stato accostato a quello della coppia a ridosso della loro separazione. A gennaio, infatti, il settimanale diretto da Alfonso Signorini aveva pubblicato delle fotografie che ritraevano Trussardi insieme alla Franchi e ad una sua assistente durante una vacanza in montagna. “Durante la sfilata di Elisabetta Franchi alla prossima Fashion Week - si legge su Chi - Michelle Hunziker avrebbe dovuto occupare uno spazio, d’accordo con la stilista, per pubblicizzare le proprie creme. Pare che, alla luce degli ultimi avvenimenti e dell’amicizia tra Franchi e Tomaso, lo spazio sia stato però eliminato”.

Se le indiscrezioni di Chi fossero confermate, verrebbe quindi meno la vetrina della Hunziker per pubblicare i suoi prodotti di bellezza. Poco male per la showgirl che stasera - mercoledì 23 febbraio - tornerà in onda su Canale 5 con la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible, il programma con cui sta celebrando i primi 25 anni di carriera.

