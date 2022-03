Michelle Hunziker, le ore più difficili alle Maldive: "Sentivo piangere i bambini", il tormento della conduttrice

05 marzo 2022 a

Vacanze quasi finite per Michelle Hunziker, la pausa alle Maldive con le figlie Sole e Celeste e la manager, Laura Barenghi, sta per terminare. Lo comunica la diretta interessata in una story su Instagram, laddove ha documentato passo dopo passo la sua settimana paradisiaca in un resort extra-lusso: "Last day", ha scritto infatti la conduttrice italo-svizzera.

E tra poche ore, insomma, sarà in Italia, laddove le voci e i gossip dopo la rottura con Tomaso Trussardi ancora non si sono placate. Si torna al lavoro, insomma, dopo aver portato a termine, con successo, le due puntate di Michelle Impossibile, su Canale 5. Vacanze alle Maldive anche con piccolo imprevisto: venerdì, infatti, nel corso di una gita in barca la Hunziker è stata colta dalla nausea, "sto per sboccare", ha detto in un video ovviamente pubblicato su Instagram.

Ultime ore di svago, un relax per il quale Michelle aveva anche confessato, dopo essere partita, di sentirsi un poco in colpa. Perché? Per il fatto che mentre lei partiva, scoppiava la guerra. "Mi sono svegliata con degli incubi. Sentivo piangere bambini, donne e uomini nel sonno. Provo disagio ad essere in vacanza, so che non posso cambiare le cose ma sento un senso d’impotenza - aveva detto sempre sui social - Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal Paese". E ancora, interrogandosi sulle ragioni del conflitto scatenato dalla guerra di Vladimir Putin, aveva aggiunto: "Ho navigato su internet allo scopo di capire quali fossero i reali motivi che hanno portato a tutta questa violenza. Risultato? Non esistono. Spero che in queste ore possano trovare un accordo per far finire questa guerra. Sono vicina con il cuore alle vittime di una violenza terrificante e incomprensibile", aveva concluso Michelle Hunziker.

