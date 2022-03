Malena a Belve: "Siamo stati a letto ma non è attratto dalle donne". Il supervip smascherato

26 marzo 2022 a

a

a

Malena asfalta Fabrizio Corona. Intervistata da Francesca Fagnani a Belve, il programma di Rai2 in onda ogni venerdì sera in seconda serata, l'attrice e opinionista tv ha confermato la sua breve relazione con l'ex re dei paparazzi, dando la sua versione della storia. “Non è un grande amante perché non ha una vera attrazione per le donne", ha detto Malena spiegando che "se un uomo è attratto dalle donne non ha paura. Lui, invece, temeva il mio lavoro e diceva che mentre era con me pensava a tutti gli altri uomini che ho avuto intorno. Allora, piccolo mio, non sei così amante delle donne”.

"Le sue gambe...". Fabrizio Corona fuori controllo: l'orrore sessuale contro Federica Calemme | Guarda

La maliziosa voce su Corona non è pero la prima. A inizio gennaio una confessione di Giacomo Urtis, allora concorrente del Grande Fratello VIP, aveva fatto chiacchierare parecchio. Il chirurgo raccontò di una storia di letto con un uomo noto nel mondo dello spettacolo senza rivelare il nome ma il cui identikit riportava all'ex paparazzo, lo stesso che, con tono ironico, confermò che le ricostruzioni riportavano a lui.

Intervistato da Novella 2000 Urtis aveva confermato che l'amicizia che li lega è speciale e va oltre il rapporto lavorativo. "Non posso scendere nei particolari, sono dettagli che riguardano anche Fabrizio e non rivelo. Però posso confermare che tra noi c'è un'amicizia speciale che va molto oltre la semplice conoscenza o un rapporto lavorativo. Le dico che abbiamo dormito insieme, nulla di più". In quell’occasione lo stesso Corona aveva replicato “sbeffeggiando” il chirurgo vip con una stories su Instagram.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.