Romina Carrisi e "il 52enne che lavora in Rai": gira una voce sulla figlia di Al Bano...

Nuova storia d'amore per Romina Carrisi? La figlia di Al Bano è stata paparazzata in dolce compagnia a Maccarese. Con la figlia di Romina Power un uomo brizzolato. Stando al settimanale Diva e Donna che li ha fotografati mentre si baciavano e abbracciavano, l'uomo sarebbe un 52enne che lavora in Rai. Al momento è comunque ignota l'identità del presunto nuovo fidanzato. Eppure secondo molti una love story nata dietro i riflettori di viale Mazzini non sarebbe così improbabile. Da tempo infatti la figlia di Al Bano è opinionista di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda ogni pomeriggio su Rai 1.

Qualche tempo fa, sempre dalla Bortone, Romina aveva raccontato di un rapporto difficile con il padre: "Dopo tre mesi che non ci sentivamo abbiamo ripreso a sentirci grazie a Ballando". E ancora: "Ci siamo chiariti. Ogni tanto capita. L'importante è chiarirsi e saper comunicare in maniera comunicativa".

A quel punto anche Al Bano aveva dato una sua versione: "Il destino è stato carogna nei nostri confronti. Ci sono stati degli eventi che non hanno reso la tua infanzia fantastica. Abbiamo avuto delle vicissitudini che non avrei mai voluto vivere. Poi sei andata in America…". Acqua passata, visto che su Rai 1 i due si erano addirittura esibiti nel salotto della Bortone cantando insieme.

