Michelle Hunziker, notte a luci rosse: beccata così, cosa è successo con Giovanni

13 maggio 2022 a

Michelle Hunziker al centro delle cronache rosa. Il motivo? Dopo aver lasciato il suo Tomaso Trussardi sarebbe stata avvistata parecchie volte con Gioavanni Angiolini, chirurgo, ma anche sex symbol. La Hunziker quando era finita la storia con Tomsao aveva detto: "Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il precorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato". Ma stando alle indiscrezioni riportate da Diva e Donna, di privato c'è poco.

Infatti la showgirl avrebbe passato una serata di fuoco con Giovanni. I paparazzi infatti l'avrebbero beccata mentre accoglieva il chirurgo munito di borsone per la notte e mentre ritirava la cena da un delivery. Poi, il giorno dopo, Giovanni avrebbe lasciato l'appartamento della Hunziker andando via. Segnale chiaro che l'uomo sia rimasto a dormire lì in compagnia di Michelle. Va detto che queste indiscrezioni sarebbero emerse prima della positività della conduttrice di Striscia la Notizia.

Adesso la Hunziker si trova in isolamento in attesa di negativizzarsi e di tornare nuovamente nel posto che gli spetta, dietro il bancone del tg satirico in compagnia di Gerry Sccotti. Ma di certo il flirt con Giovanni Angilini non si sarebbe chiuso. E la notte focosa testimonia il rapporto tra i due.

