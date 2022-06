Fabrizio Corona si sposa, "ha 26 anni in meno di me": clamoroso, chi è lei

08 giugno 2022 a

Fabrizio Corona si sposa. Ad annunciarlo è stato lui stesso tramite un'esclusiva al settimanale Chi. L'ex re dei paparazzi ha fatto sapere che convolerà a nozze con Sara Barbieri, influencer e modella, e che i preparativi del matrimonio sono già in fase avanzata. La cerimonia, infatti, si dovrebbe tenere a settembre. "Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente...Sono un buon partito. Non sulla carta", ha detto Corona nell'intervista.

I due si sono conosciuti e innamorati circa un anno fa. Da allora convivono, anche insieme a Carlos, il figlio che Corona ha avuto da Nina Moric. Tra di loro ci sarebbe una bella differenza di età, come spiegato dall'ex fotografo dei vip: "Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un'anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita". Corona si è detto profondamente innamorato di lei: "Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d'amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio".

Per lui si tratterebbe del secondo matrimonio, dopo quello con Nina Moric durato 13 anni. In realtà, già l'anno scorso si era parlato di un possibile matrimonio. Non con Sara, ma con Lia Del Grosso. Alla fine, però, non se n'è fatto più nulla: dopo l'affissione delle pubblicazioni tutto è sfumato.

