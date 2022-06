Principe Harry "fuori di sé, come lo ho sorpreso": crisi di nervi al Giubileo, la testimonianza-choc

09 giugno 2022 a

a

a

Principe Harry furioso: il duca di Sussex non si sarebbe sentito proprio a suo agio durante le celebrazioni del Giubileo di Platino. Secondo Angela Levin, che ha scritto la biografia del principe, il secondogenito di Lady D non avrebbe apprezzato il trattamento riservatogli in quei giorni. Un primo segnale è arrivato nella cattedrale di St Paul a Londra. Harry e Meghan, seduti in seconda fila, si trovavano di fronte a William e Kate, ma le due coppie non si sarebbero scambiate nemmeno uno sguardo.

"Come si sono bruciati 160mila sterline in poche ore": Meghan e Harry, l'ultimo scandalo

"La cosa che mi ha davvero colpito quel giorno è stata la rabbia di Harry - ha spiegato la Levine al Sun - non riesce a nascondere le emozioni. E davvero sembrava parecchio furioso". Sui motivi alla base della sua rabbia, l'esperta ha avanzato diverse ipotesi: "Non so se si è pentito per ciò a cui ha rinunciato. O se forse gli sono venuti in mente brutti ricordi e si è pentito di essere andato in Inghilterra".

Meghan e Harry umiliati in pubblico da William e Kate: il gesto sfuggito a tutto

Diversi i momenti che avrebbero fatto storcere il naso ai Sussex. Innanzitutto il fatto di essere stati banditi dal balcone di Buckingham Palace, da dove la famiglia reale ha salutato i sudditi e assistito al Trooping the Colour; poi il divieto imposto dalla Regina Elisabetta. Quest'ultima infatti ha vietato ai duchi di fotografare il primo incontro con la piccola Lilibet, che la Sovrana ha conosciuto solo adesso. Infine, non ci sarebbe stato nessun incontro privato con il fratello William, anche se lui e Kate erano stati invitati alla festa per il primo compleanno di Lilibet. I duchi di Cambridge avrebbero declinato l'invito.

Video su questo argomento Mistero su Kate Middleton, chi è la donna che detiene il potere a Buckingham Palace

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.