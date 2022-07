Blasi-Totti si separano, "il comunicato alle 19": il sospetto, chi c'è dietro...

11 luglio 2022 a

Dovrebbe uscire alle 19 il comunicato congiunto di Ilary Blasi e Francesco Totti. I due starebbero per annunciare la fine consensuale del loro matrimonio: lo rivela Dagospia, che già diversi mesi fa aveva parlato di aria di crisi tra i due. Anche se poi i diretti interessati si erano affrettati a smentire con foto e video. L'ex calciatore e la conduttrice televisiva, che si sono conosciuti nel 2002, si sono sposati nel 2005 e hanno tre figli: Christian, Chanel e Isabel.

Le indiscrezioni su un addio tra i due erano già filtrate a febbraio. Allora, però, fu proprio Totti a negare tutto, intervenendo con un video su Instagram: "Sono solo fake news". Ora, a 5 mesi di distanza, la separazione sarebbe davvero vicina, almeno stando a quanto riporta il portale di Roberto D'Agostino.

Un'altra coppia molto amata e scoppiata di recente è quella composta da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due si sono detti addio a gennaio e all'epoca qualcuno pensò fosse tutto finto. Uno stratagemma per far parlare di loro, anche in vista del one woman show della Hunziker, Michelle Impossible, che poi è andato benissimo in termini di ascolti. In realtà, però, non c'era nulla di più vero, come i fatti hanno dimostrato. Lo stesso si era detto di Totti e Blasi a febbraio, in vista dell'inizio dell'Isola dei Famosi. Anche in questo caso però sarebbe tutto vero. Per capirci qualcosa in più, non resta che aspettare l'eventuale comunicato della coppia. E, proprio come Michelle e Tomaso, Ilary e Francesco Totti scelgono la via di un comunicato stampa: sono forse stati "ispirati"... ?

