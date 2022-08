Michelle Hunziker e Aurora, "test di gravidanza": la bomba atomica di Signorini

03 agosto 2022 a

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti paparazzate in Sardegna. Fin qui nulla di strano se si considera che da settimane la showgirl è in vacanza con le figlie nella Regione del compagno Giovanni Angiolini. Ad alimentare il gossip però c'è qualcosa di nuovo. Stando al settimanale Chi le due sarebbero state beccate in farmacia a comprare un test di gravidanza. La domanda del magazine di Alfonso Signorini sorge spontanea: ma è per la mamma o per la figlia?

La prima è da poco legata al medico ex gieffino, la seconda invece ha una lunga relazione con Goffredo Cerza. Per la Hunziker non è la prima volta che si sussurra di una gravidanza. E lo stesso per la figlia. Solo qualche tempo fa, alle voci su una possibile gravidanza di Aurora, la conduttrice si era messa a piangere.

"Mi sono emozionata perché ho pensato al mio nipotino che correva nel salotto di casa, ho visualizzato la scena", aveva commentato la Hunziker mentre la figlia riprendeva su Instagram tutta la scena. Insomma, il giallo su chi abbia comprato un test di gravidanza rimane un mistero. Almeno per ora, o fino a quando le due non pubblicheranno sui social la novità.