Michelle Hunziker e Giovanni? Pare proprio che... tam-tamp impazzito

Mentre Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sembrano sempre più affiatati, si fanno sempre più insistenti le voci su una presunta gravidanza della conduttrice svizzera. Da diversi giorni, come dimostrano le foto dei paparazzi, la showgirl è in Sardegna, dove lui vive e lavora. E lì, nei giorni scorsi - come ha rivelato il magazine Chi - è stata sorpresa assieme alla figlia Aurora Ramazzotti in farmacia, intenta a comprare un test di gravidanza. Così tutti si sono chiesti: per chi era l’esame? Per Michelle oppure per Aurora?

In genere sia la Hunziker sia Aurora, quando escono fake news sul loro conto, si affrettano a smentirle con ironia sui social. Questa volta invece nessuna delle due è intervenuta per negare le indiscrezioni. Cosa che ha reso il gossip ancora più intenso. Ecco perché adesso si pensa che davvero una delle due abbia fatto il test.

Intanto Michelle e Giovanni si godono le vacanze insieme. Spesso infatti vengono beccati mentre si scambiano effusioni e baci appassionati davanti ai fotografi. I due non hanno reso ufficiale la loro relazione, ma sembra ormai un dato di fatto, visto che non si nascondono nemmeno più.