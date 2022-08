Michelle Hunziker e Giovanni? "Collega sconvolta dalle focose acrobazie": proprio quello

08 agosto 2022 a

a

a

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini al centro del gossip. Aumentano infatti i dettagli sulla coppia dell’estate. Alcuni addirittura privatissimi. I due stanno trascorrendo le loro vacanze in Sardegna. terra del chirurgo ex gieffino. Proprio qui, stando a quanto riportato da Dagospia. Una collega della conduttrice di Canale 5 sarebbe "sconvolta" per le loro effusioni. Alberto Dandolo su Dagospia, nella rubrica ‘Indovinelli’, scrive: "La conduttrice è da sempre di larghe vedute detestando i facili moralismi. Il volto noto è però rimasta sconvolta (seppur piacevolmente) dalle focose acrobazie ed effusioni 'affettive' che una esuberante Michelle Hunziker qualche giorno fa rivolgeva al suo neo fidanzato bonazzo sardo. Le due primedonne frequentano le spiagge della Costa Smeralda. Di chi stiamo parlando?".

"Test di gravidanza": Michelle Hunziker e Aurora, la bomba atomica di Signorini

Oltre alle effusioni, è girata voce di un test di gravidanza. Qualcuno avrebbe avvistato la conduttrice svizzera assieme alla figlia Aurora, avuta da Eros Ramazzotti, in una farmacia. Intente a comprare un test di gravidanza. Sarà vero? Ma soprattutto, per chi è?

"Scelta drastica, cosa può venire a galla": da Mediaset, un siluro su Michelle Hunziker

Di certo la Hunziker non ha mai nascosto il desiderio di diventare nonna. Mesi fa, Michelle è stata filmata in lacrime. Il motivo? Una domanda della figlia su un eventuale nipotino. Che sia la volta buona? Chissà...