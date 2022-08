Sonia Bruganelli in spiaggia? Bikini... incontenibile: le foto pazzesche

08 agosto 2022 a

Ma quale crisi? Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono più uniti che mai. Paparazzati a Formentera, il conduttore e l'opinionista del Grande Fratello Vip si godono qualche giorno di relax e scacciano le voci su una imminente separazione. I due infatti vengono immortalati in spiaggia mentre si abbracciano e si scambiano gesti affettuosi. E lei sfoggia un costume da bagno "incontenibile". A pubblicare le foto che allontanano maliziosi rumors ci pensa il settimanale Vero. Nelle settimane scorse alcuni tweet dell'imprenditrice avevano messo in allarme i fan.

"Gli amori finiscono". Sonia Bruganelli, addio Bonolis? La frase: tam-tam impazzito

"L'amore non è mai quello che sembra è spesso quel che sembra ma non è" aveva scritto. Ma non solo, un altro cinguettio aveva fatto pensare al peggio: "Amo chi rimane. Quando non è facile, quando la ragione ti spingerebbe a mollare, quando la vita ti regala opportunità che possono far paura. Amo chi rimane".

Anche le motivazioni dietro il suo ritorno al Gf Vip di Alfonso Signorini avevano fatto credere che per la Bruganelli fosse un periodo tutt'altro che semplice. "La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta", era stata la sua giustificazione. Ad oggi però, viste le foto con il marito, viene da pensare che tra lei e Bonolis va tutto a gonfie vele.