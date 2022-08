Arisa, "capita che qualche ragazza...": confessione intima, dettagli piccanti

17 agosto 2022 a

a

a

La fine ufficiale (o almeno così pare) della storia tribolatissima tra Arisa e Vito Coppola ha lasciato un segno profondo nell'animo della cantante abruzzese. Tanto da farle confessare, in una intervista al settimanale Oggi: "Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato". Parole pesanti e categoriche, ma che non sembrano dettate solo dall'amarezza del momento. Gli ultimi mesi per Rosalba Pippa, questo il vero nome all'anagrafe di Arisa, dal punto di vista sentimentale sono stati parecchio movimentati. Prima il lungo tira e molla con Andrea Di Carlo, con cui è finita dopo l'avventura al Festival del 2021. Dopo molti riavvicinamenti e altrettante rotture, Arisa sembrava aver trovato una nuova felicità a fianco del giovane Coppola, conosciuto sul set di Ballando con le stelle dov'era suo maestro e partner sul palco. A quasi 40 anni, però, non è stato lui l'uomo "della vita" e ora Arisa si dice "in convalescenza".

Amici, torna Arisa? Volano insulti: ecco perché finisce sotto accusa





"Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami", entra nel dettaglio, non senza dolore. Certo, resta il grande sogno di avere un figlio. "Ma penso sarebbe meglio senza un compagno. Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei un compagno, dei figli".

Resta qualche altra rivelazione un po' più piccante: "Neanche stare con le donne sarebbe una soluzione, e dire che ho iniziato a battermi per i diritti nel 2010, quando non era di moda. Capita che alcune ragazze mi facciano capire che vorrebbero qualcosa di più, a me però piacciono gli uomini".